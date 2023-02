"Es gab zunehmend Kritik daran", sagt Jürgen Konrad. Was der Bürgermeister von St. Oswald bei Plankenwarth meint? Den Gratis-Strom an der öffentlichen Ladestation für E-Autofahrer in seiner Gemeinde. "Bisher hat die Kosten dafür die Gemeinde getragen, um die E-Mobilität zu fördern. Das haben wir jetzt aber umgestellt."