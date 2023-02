Lockere und fehlende Radbolzen am beladenen Sattelanhänger, eine gebrochene Bremsscheibe und vieles mehr: 25 schwere, teils gefährliche technische Mängel wurden bei einem Sattelzug bei einer Polizeikontrolle im Raum Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) festgestellt.

Die Kontrolle fand am Donnerstagnachmittag statt. Gegen 16 Uhr fiel einer Streife ein offensichtlich desolater Lkw samt Anhänger bei einer Tankstelle auf. Schon bei der ersten Sichtkontrolle stellten die Beamten offensichtliche technische Mängel fest. Am Lkw und am Anhänger waren österreichische Überstellungskennzeichen montiert.

Bei der genaueren Untersuchung der Fahrzeuge stellte sich heraus, dass in Summe 25 schwere Mängel – vier davon mit Gefahr im Verzug – vorlagen. Unter anderem waren lockere und fehlende Radbolzen am beladenen Sattelanhänger sowie eine gebrochene Bremsscheibe feststellbar.

Der Sattelzug war von Deutschland über die A9 in Richtung Slowenien unterwegs und sollte in Seiersberg nur betankt werden. Die Kennzeichen wurden abgenommen, die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt und der 59-jährige Lenker aus Serbien sowie der Zulassungsbesitzer an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung in der Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben.