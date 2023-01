Am Freitag ist es aufgrund der schneeglatten Fahrbahn in Hitzendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Landesstraße 301 Höhe Niederberg gekommen. Die Exekutive war bereits vor Ort, als die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf mit 23 Mann kurz vor 20 Uhr nachalarmiert wurde.

Bereits kurz nach Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass die beiden Unfallfahrzeuge zwar stark beschädigt, aber die Insassen glücklicherweise unverletzt geblieben waren. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und sperrte die Straße für die Dauer der Aufräumarbeiten. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei konnten die beiden Pkw für den Abschleppdienst vorbereitet und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden.

Es war nach einem Verkehrsunfall direkt im Ortsgebiet mit einer verletzten Person am Montag und einer Fahrzeugbergung am Dienstag, ebenfalls auf der L 301 Höhe Niederberg, der bereits dritte Einsatz für die FF Hitzendorf in einer Woche.

In Fernitz-Mellach war ein Pkw hängen geblieben – ein massiver Rückstau war die Folge © FF Mellach

In Fernitz-Mellach wurde die FF Mellach am Freitag kurz nach 18 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf die L 371 alarmiert. Aufgrund Schneefalles und extrem glatter Straßenverhältnisse war ein Lenker mit seinem Fahrzeug am Murberg hängen geblieben. Die Folge war ein massiver Rückstau mit mehreren hängen gebliebenen Fahrzeugen. Die FF Mellach sicherte die Unfallstelle ab und zog mittels Seilwinde und Schleppstange das Fahrzeug von der Straße. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte man die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.