Das "Sachprogramm Erneuerbare Energie" soll laut Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) in Sachen Energiewende „einen Riesenschritt nach vorne“ bringen. Weniger euphorisch fielen die Reaktionen auf dieses Sachprogramm in Dobl-Zwaring, Kalsdorf und Fernitz-Mellach aus. In den drei Gemeinden finden sich vier von insgesamt 37 Vorrangzonen in der Steiermark, wo das Land den Bau großflächiger Photovoltaik-Anlagen im Freiland forcieren will. Dort soll das Sonnenlicht eingefangen und in Energie verwandelt werden.