Er ist einer der umtriebigsten Unternehmer der Region: Hamdi El Manchi. Der gelernte Büro-Kaufmann (gebürtig aus Bruck) war unter anderem elf Jahren für die Sheraton-Kette in den USA tätig, verantwortete da den Einkauf auf großen Schiffen. Später baute er in der Steiermark sein Geschäft mit Werkskantinen auf („Fürgast Betriebsgastronomie“). In Seiersberg-Pirka errichtete er die größte heimische Waschanlage für Besteck und Geschirr („Alles Event“), Equipment für Veranstaltungen wird vermietet. Zudem entwickelte er ein Mehrwegsystem für Kaffeeautomaten. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es mittlerweile.