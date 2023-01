Robert Stolz: 3,3 Millionen Euro für Museum im Altersheim

Nun steht fest: Ende Juni wird das Robert-Stolz-Museum in der Seniorenresidenz in der Grazer Theodor-Körner-Straße eröffnet. Am heutigen Sonntag gibt es auf ORF2 einen Film über den bekannten Dirigenten und Komponisten.