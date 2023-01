Kam zuletzt die Ausstattung eines einstigen Grazer Fleischhauerbetriebes unter den Hammer, wird nun ganz in der Nähe auch der komplette Lagerbestand der "Andreadis.Wine GmbH" versteigert: Der Weinhandel aus Gösting meldete im vergangenen Oktober Konkurs an. Die Firma, die vor einigen Jahren die Weine von Superstar Sting in der Steiermark etablieren wollte, wurde mittlerweile geschlossen. Das Lager wird geleert.