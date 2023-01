Manche Dinge ändern sich hierzulande wohl nie, denn 2023 wird ein starkes Baustellenjahr. Der Grund: "Die Autobahnen in der Steiermark sind zum Großteil vor mehr als 40 Jahren gebaut worden. Würden wir nicht investieren, gäbe es keine leistungsfähige Autobahn mehr", bringt es Franz Fegelin, Asfinag-Abteilungsleiter für Ostösterreich, auf den Punkt. So werden heuer von der Autobahngesellschaft rund 270 Millionen Euro in der Grünen Mark verbaut.