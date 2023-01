Ein Verletzter in der Obersteiermark

Die erste Polizeibilanz: Eine relativ ruhige Silvesternacht

Kaum besondere Vorkommnisse, ein (glimpflicher) Pyrotechnik-Unfall in der Obersteiermark: Die Silvesterbilanz ist für die Polizei Steiermark "zufriedenstellend". Kurioses aus in Kärnten: Dort zündete ein Mann einen Böller am Hinterteil.