Eine Show mit Feuer, Wasser und Videoinstallationen statt Feuerwerke: Zum dritten Mal gab es Silvesterabend am Grazer Hauptplatz ein besonderes Spektakel. Die feinstaubfreie Feuerwerksalternative war schon vor der Pandemie ein Hit. Und so wurden am 31. Dezember vier der je 20-minütigen Shows geboten, pünktlich um Mitternacht folgte die fünfte.