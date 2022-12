Ein unbekannter Feuerteufel soll in Haseldsdorf-Tobelbad (Graz-Umgebung) in der Heiligen Nacht sein Unwesen getrieben haben. "Ein bislang noch unbekannter Täter dürfte die Krippe, die im Ort aufgestellt ist, angezündet haben", heißt es in der Pressestelle der Landespolizeidirektion.

Die örtliche Freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Mann aus, um das Feuer zu löschen, die Schadenssumme ist noch unbekannt. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief vorerst erfolglos.