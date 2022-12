Er ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste aktive Fleischer des Landes – und er führt eine der letzten kleinen Fleischereien. Mit 23. Dezember sperrt Helmut Bernhard aber seinen Betrieb in der Grazer Wiener Straße zu – und zwar für immer. "Mit 74 Jahren habe ich lang genug gedient." Und damit endet, unscheinbar und ohne besondere Feiern, eine Ära in Graz. 1946, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Hans Bernhard eine kleine Fleischerei aufgesperrt. Sein Sohn Helmut ging bei ihm in die Lehre und übernahm schließlich das Unternehmen.