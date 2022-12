Für das angekündigte Wasserkraftwerk in Stübing führt der Verbund bereits Vorgespräche mit Anrainern (wir berichteten exklusiv). Auch in Gratkorn nimmt das neue Murkraftwerk bereits Formen an. Insgesamt sind dann 14 Kraftwerke im Großraum Graz aktiv – nach dem Schock der verlorenen Verfahren gegen das Murkraftwerk Graz formieren sich nun die Naturschützer zur neuen Front.