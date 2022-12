Bei der Gemeinderatssitzung von Hart bei Graz kam es zu einem Knalleffekt: Im Rahmen des Streits um das Bauprojekt Haberwaldgasse wurde die Veräußerung der Teilfläche Nr. 600/1 (die sogenannte Umkehre) gestoppt. Für die Gegner des Bauprojekts, die Aktivbürger vom Klinserlberg vertreten durch Rechtsanwalt Harald Christandl, ein Sieg – und eine „schwere Niederlage“ von Bürgermeister Jakob Frey (Bürgerliste). Ihm wird vorgeworfen, in der öffentlichen Kundmachung verlautbart zu haben, die Anrainer hätten auf die Öffentlichkeit der Teilfläche verzichtet. Es gibt bereits eine Petition in dieser Causa, die Gemeindeaufsicht wurde verständigt.

Ortschef klärt auf

Bürgermeister Frey sieht die Sachlage naturgemäß anders. Er habe sich bei einem Treffen vor Ort am 27. 11. mit den Anrainern abgesprochen und eine Rücknahme der Veräußerung angekündigt. Frey dazu: „Dass Anrainer eine so dichte Verbauung verhindern wollen, ist verständlich. Die Argumente sind absolut nachvollziehbar. Daher versuchen wir alles, um die Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Aber leider gibt es einen rechtsgültigen Bebauungsplan, den wir nicht wegbekommen.“

Er wolle aber weiterhin zuhören und verweist auf den 17. Jänner. Da kommt es im Gemeindesaal zu einem weiteren Treffen in der Causa Haberwaldgasse – Bürger werden informiert und sollen auch zu Wort kommen.

Die Aktivbürger geben aber zu bedenken, dass dessen ungeachtet „der Projektwerber trotzdem fortschreitet, das Grundstück komplett zu roden“.