Bis Mitte der Vorwoche verzeichnete der Grazer Advent mit seinen 14 Adventmärkten und 200 Standlern bereits mehr als eine Million Besucher. „Und das, wo das stärkste Wochenende und vor allem die finale Weihnachtswoche erst noch bevorstehen“, so Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher Holding Graz. Für ihn ist klar: „Das wird heuer ein absolutes Rekordergebnis. Wir werden mehr Besucher haben, als wir es 2019 im Rekordjahr vor Corona hatten.“

Nicht nur die klassischen Märkte wie am Haupt-, Franziskaner- oder Mehlplatz sowie Höhepunkte wie Eiskrippe und Winterwelt ziehen als Besuchermagneten, längst sind der „Aufsteirern“-Markt bei den Kasematten und der hochwertige Markt im Joanneumsviertel echte Frequenzbringer.

Richtig Punkte sammelt heuer aber auch das Grazer Umland, das die gesamte Region zu einer richtigen Weihnachtswelt verwandelt. Sylvia Loidolt, Vorsitzende des Tourismusverbandes Region Graz kommt ins Schwärmen. „Die Stimmung ist fantastisch und vor allem die Höhepunkte Lumagica, Frohnleiten und Gratwein-Straßengel ziehen zigtausende Besucher an.“ Ein Überblick.

Der Lichterpark „Lumagica“ – auch hier hat die Grazer „Aufsteirern“-Agentur ivents die Finger im Spiel – erfüllt alle hohen Erwartungen. Die angepeilten 60.000 Besucher scheinen zu kommen, es gibt derzeit kaum noch buchbare Slots für das anderthalb Kilometer lange Lichtinstallationsvergnügen auf dem Golfplatz-Areal. Ein kleiner, feiner Adventmarkt sorgt auch dort für Glühwein-Flair.

Frohnleiten

Noch mehr davon gibts am Hauptplatz von Frohnleiten, der nicht nur seit 31 Jahren von der beleuchteten Skyline eingerahmt, sondern heuer auch durch 100 illuminierte Christbäume in Erscheinung tritt. Schon in der Vorwoche gab es beim Adventmarkt am langen Wochenende Rekordbesuch, Bürgermeister Johannes Wagner schätzt die Besucherzahl auf mehrere Tausend pro Tag.

Heute ist ein neuerlicher Ansturm programmiert: Weihnachtsshopping mit Tombola und dem Markt der Vereine garantieren gute Stimmung und hohe Frequenz.

Gratwein-Straßengel

Der traditionelle Christkindlmarkt in Straßengel sorgte heuer am ersten der drei bespielten Sonntage für Rekordbesuch: 5000 Besucher an einem Tag. Dann folgten Regen und Kälte, dennoch zählt Straßengel zu den Fixpunkten der Weihnachtsroas in der Region.

„Dazu noch die großartig besuchten Krampusläufe im Bezirk“, so Loidolt, das alles bette die Region in ein stimmiges Gesamtkonzept. Sie kündigt deshalb für die nächsten Jahre weitere Höhepunkte an.

Vor allem für Semriach: „2024 wird es zu einer Wiederholung der Herbergsuche kommen. Da hatten wir vor Corona im Jahr 2019 mehr als 1000 Besucher und mehr als 200 Schauspieler.“

Außerdem könnte 2023 auch St. Bartholomä in den Adventreigen einsteigen: Bürgermeister Josef Birnstingl kündigt ja seit Jahren eine Neuausrichtung eines urtümlichen Konzepts rund um die alte Kirche an. Diesmal soll es so weit sein.