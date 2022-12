In ihrem eigenen Haus wurde eine 55 Jahre alte Frau aus Stattegg (Bezirk Graz-Umgebung) gefesselt und ausgeraubt. Vier maskierte Räuber hatten ihr Opfer rund eineinhalb Stunden lang in ihrer Gewalt, bevor sie mit dem Tresor aus dem Haus flohen. Die "Home Invasion" ereignete sich bereits Dienstagnacht, wurde aber "aus ermittlungstaktischen Gründen" erst am Donnerstag von der steirischen Polizei bekannt gegeben.

Die 55-Jährige befand sich Dienstagabend allein in ihrem Einfamilienhaus, das in einer Seitenstraße des Stattegger Ortsteils Eichberg liegt. Kurz vor 20 Uhr drangen plötzlich vier maskierte Männer ins Haus ein. Sie überwältigten die Frau, fesselten sie mit Kabelbindern und einem Klebeband an einen Sessel. "Sie forderten sie dann immer wieder auf, den Code für den Tresor herauszugeben", berichtet LPD-Sprecher Markus Lamb. Doch im Schock fiel der 55-Jährigen die Zahlenkombination nicht mehr ein.

Winkelschleifer ausgepackt

Schließlich sahen auch die Täter ein, dass sie auf diese Weise nicht weiterkommen und schwenkten auf Plan B um. Mit einem mitgebrachten Winkelschleifer bearbeiteten sie den 300 Kilo schweren Tresor. Öffnen konnten sie ihn zwar an Ort und Stelle nicht, aber nach längerer Zeit gelang es ihnen, den Geldschrank mit den darin verwahrtem Schmuck und Bargeld aus der Verankerung zu schneiden. Die Räuber verluden ihn in den Fluchtwagen, einen weißen Kleintransporter. Damit gaben sich die Eindringlinge aber nicht zufrieden, sie durchsuchten noch das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Erst nach rund eineinhalb Stunden verließen sie den Tatort und fuhren mit dem Kleintransporter über das Ortszentrum von Stattegg in Richtung Graz davon.

Das Opfer konnte sich nach dem Martyrium selbst aus seiner Fesselung befreien und zu Nachbarn flüchten. Diese alarmierten sofort die Polizei. Die 55-Jährige blieb zwar äußerlich unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock.

Albanischer Akzent

Was man über die Täter bisher weiß: Sie waren schwarz bzw. mit Trainingshosen bekleidet und sprachen Deutsch mit albanischem Akzent. Zwei der Männer waren etwa 1,85 Meter groß, wobei einer einen stärkeren Körperbau hatte und der zweite eine dünne Statur aufwies.

Jetzt ermittelt die Raubgruppe des Landeskriminalamts. Hinweise zu den Tätern nimmt der LKA-Journaldienst entgegen: 059133 60 - 3333.