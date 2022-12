Den Nachbarn ist es wohl zu verdanken, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Sie hatten am Abend die starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf abgesetzt. "Ich habe die Feuerwehr alarmiert, da hatte aber schon eine andere Nachbarin angerufen, und bin dann mit dem Auto hinüber", erzählt Alred Enko aus der benachbarten Siedlung, der selbst Kommandant einer Betriebsfeuerwehr war. Er und andere Nachbarn haben dem 88-jährigen Bewohner dann aus dem Haus geholfen und ihn in Sicherheit gebracht.

Vom Dach kam ein lautes Knacken

"Ich habe es laut knacken gehört und aus dem Fenster geschaut", erzählt der 88-Jährige am Vormittag nach der furchtbaren Nacht: "Was ich zuerst noch nicht gewusst habe: Das waren die Eternitplatten auf dem Dach die wegen der Hitze gebrochen sind." Der Pensionist, der das Haus 1972 in Hart gebaut hat, ist "schlecht zu Fuß", geht sehr schwer auf zwei Stöcken. Seine Frau sei auch schwer krank, "die ist im Heim in Gössendorf", erzählt der Mann - von den Ereignissen noch erschüttert. Der ebenso im Haus lebende Sohn und dessen Lebensgefährtin waren am Abend aus zum Essen. Sie wurden vom Brand verständigt: "Wir sind dann natürlich sofort hingefahren", erzählt uns der Sohn.

Die Familie ist bei Verwandten untergekommen

Die Erstalarmierung um 19.57 Uhr, die bei den Feuerwehren einging, hatte noch auf "Brand, unbekannt" gelautet. Sie ließ die Einsatzkräfte noch nicht ahnen, wie fordernd die Nacht auf Freitag noch werden sollte. In Hart bei Graz bekämpften schlussendlich 84 Feuerwehrleute die Flammen eines in Vollbrand stehenden Einfamilienhaus. "Das ist nun völlig unbewohnbar", sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hart/Graz, Peter Preuß, der in der Früh gerade von der Brandwache kommt, als wir ihn am Telefon erreichen. Die Familie hat kurz vor Weihnachten nun kein eigenes Dach mehr überm Kopf.

"Wir suchen uns jetzt ein Hotel und dann eine Wohnung"

Der Sohn des 88-Jährigen ist am Samstagvormittag schon einigermaßen gefasst: "Wir suchen uns jetzt ein Hotelzimmer und dann eine Wohnung. Mit der Versicherung muss ich erst Kontakt aufnehmen. Aber wir schaffen das alles", will er keine Hilfe annehmen. Aber der Schaden, der noch nicht beziffert ist, wird wohl enorm sein: "Das ist alles kaputt. Wir haben das Haus erst vor wenigen Jahren renoviert, neue Fenster eingebaut. Ich weiß noch gar nicht, ob das zu richten ist."

Am Morgen danach war das Ausmaß des Schadens zu sehen © Bernd Hecke

"Der halbe Abschnitt im Einsatz"

Die Feuerwehren Raaba, Hart, Laßnitzhöhe, Autal, Kainbach waren mit Geräte-Unterstützung aus Weiz und mit Drehleiter sowie neun Atemschutztrupps zum Löscheinsatz angerückt. "Der halbe Abschnitt war alarmiert und im Einsatz. Die Brandbekämpfung haben wir von innen und außen vorangetrieben", sagt Preuß. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude oder Bäume konnte verhindert werden. Nach fast vier Stunden, um 23.48 Uhr, konnte man "Brand aus" vermelden. Die Brandermittler erkunden nun die Lage, um die Brandursache festzustellen.