Den Nachbarn ist es zu verdanken, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Sie hatten am Abend die starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf abgesetzt. Den 88-jährigen Bewohner des Hauses, der das Feuer bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bemerkt hatte, holten sie heraus und brachten ihn in Sicherheit. Der ebenso im Haus lebende Sohn und dessen Lebensgefährtin waren nicht zu Hause. Sie wurden vom Brand verständigt. Hier ist ein kurzes Video des Einsatzes:

Die Familie ist bei Verwandten untergekommen

Die Erstalarmierung um 19.57 Uhr, die bei den Feuerwehren einging, lautete noch auf "Brand, unbekannt". Sie ließ die Einsatzkräfte noch nicht ahnen, wie fordernd die Nacht auf Freitag noch werden sollte. In Hart bei Graz bekämpften schlussendlich 84 Feuerwehrleute die Flammen eines in Vollbrand stehenden Einfamilienhaus. "Das ist nun völlig unbewohnbar", sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hart/Graz, Peter Preuß, der in der Früh gerade von der Brandwache kommt, als wir ihn am Telefon erreichen. Die Familie hat kurz vor Weihnachten nun kein eigenes Dach mehr überm Kopf. Sie ist fürs Erste bei Verwandten untergekommen.

"Der halbe Abschnitt im Einsatz"

Die Feuerwehren Raaba, Hart, Laßnitzhöhe, Autal, Kainbach mit Geräte-Unterstützung aus Weiz rückten mit Drehleiter und neun Atemschutztrupps zum Löscheinsatz an. "Der halbe Abschnitt war alarmiert und im Einsatz. Die Brandbekämpfung haben wir von innen und außen vorangetrieben", sagt Preuß. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude oder Bäume konnte verhindert werden. Nach fast vier Stunden, um 23.48 Uhr, konnte man "Brand aus" vermelden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Brandermittler erkunden nun die Lage, um die Brandursache festzustellen.