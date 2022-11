In Gratwein-Straßengel

Diskussionen um einen neuen Gewerbepark nahe Wohngebiet

In Gratwein-Straßengel denkt man an einen drei Hektar großen Gewerbepark. Die Anrainer sind alarmiert, es gibt aber auch Vorschläge für mögliche Alternativen - etwa am Gelände der früheren Firma "Drumetall".