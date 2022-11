Es war ein skurriler Vorfall am Jakominiplatz vor dem Europacupspiel des SK Sturm gegen Feyenoord Rotterdam – der einem Grazer nun eine Strafe von 70 Euro (oder eine Freiheitsstrafe von einem Tag und 8 Stunden) einbringt.

Was dem 67-Jährigen in einer Strafverfügung der Landespolizeidirektion Steiermark nämlich vorgeworfen wird: „Sie haben als Fußgänger am Jakominiplatz den vorhandenen Gehsteig nicht benützt, obwohl Ihnen dies zumutbar war.“ Er habe damit gegen Paragraph 76 der Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Erschwerend kommt hinzu: Der Fußballfan hätte dies just vor einem Einsatzfahrzeug der Polizei getan. „Ich kam mit der Straßenbahnlinie 3 aus Andritz zum Jakominiplatz. Dort musste ich aussteigen, da ja keine Straßenbahnen zum Stadion fuhren. Ich musste dann zum Ersatzbus Richtung Stadion gehen und dabei natürlich mehrere Gleise überqueren“, erinnert sich der Mann an den 27. Oktober.

"Waren das echte Polizisten?

Plötzlich habe hinter ihm ein Polizeibus gehalten, mehrere Polizisten seien ausgestiegen. „Sieben bis neun Polizisten haben mich komplett umringt. Ich stand mittendrin wie ein Schwerverbrecher.“ Was ihm damals auffiel und ihn auch stutzig machte: „Das Fahrzeug war ohne Nummerntafel unterwegs. Ich machte die Männer darauf aufmerksam und musste dann meine Personalien angeben. Ich zeigte meine Jahreskarte der Graz Linien her und wunderte mich, dass das genügte. Mir wurde dann eine Anzeige angekündigt, weil ich auf den Gleisen ging.“

Und weiter: „Ich war unmittelbar nach dem Vorfall komplett fertig. Ich kam mir vor, als hätte ich geträumt. Ich habe die Gleise ja nur im rechten Winkel überquert. Und ich fragte mich damals, ob das überhaupt echte Polizisten waren oder das Ganze nicht ein Fake war. War dies das letzte Aufgebot der Polizei? Und wieso verdarben die Polizisten einem Pensionisten den Abend und waren nicht bei den Rotterdam-Fans?“

"Rechtsanwalt eingeschaltet"

Eine Nachfrage der Kleinen Zeitung in der Landespolizeidirektion ergibt: Die Polizisten waren echt. „Der Mann stand auf der Fahrbahn. Die Kollegen kamen im Einsatzfahrzeug, es gab Blickkontakt, der Mann verließ aber nicht die Fahrbahn. Und so mussten die Kollegen anhalten und die Personaldaten aufnehmen“, heißt es bei der Exekutive. Zur „Eigensicherheit der Beamten“ seien dazu mehrere Polizisten ausgestiegen. Aber war das Fahrzeug wirklich ohne Nummerntafeln unterwegs? Diese waren tatsächlich nicht auf den vorgesehenen Halterungen montiert. „Sie befanden sich hinter der Windschutzscheibe. Es kommt nämlich vor, dass Fußball-Hooligans diese Tafeln abmontieren.“

Bei der Exekutive heißt es jedenfalls, dass der Grazer „möglicherweise alkoholisiert war“. „Das war überhaupt nicht der Fall“, kontert dieser empört. Er wird nun gegen die Strafverfügung Berufung einlegen. „Und ich habe auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet.“