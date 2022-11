Es fällt kein Name eines Vereins, schon gar kein Name eines Beteiligten, „aber eines kann ich sagen: Es sind vor allem die Fußballspiele der U14 und U15 in Graz und Graz Umgebung, bei denen sich die verbalen Entgleisungen auf den Rängen häufen.“ Franz Stradner, für den Fußballverband als Gebietsjugendleiter im Raum Graz tätig, zeichnet ein düsteres Bild: „Da fallen Worte, die man nicht wiedergeben kann. Das färbt auf die Kinder ab, und sogar viele Schiedsrichter hören genervt auf.“