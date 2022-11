Noch 36 Tage bis Heiligabend! Bis dahin bringen uns Christkindl- und Adventmärkte mit ihrem Duft von Zimt und Tannennadeln in besinnliche Stimmung. Doch die Märkte sind nicht nur Stimmungsbringer, sondern auch Besuchsmagneten. Steiermark Tourismus investiert mit der Kampagne „Von ganzem Herzen Winter“ 1,3 Millionen Euro in das Wintersaisonmarketing, das auch den Advent und Weihnachten in der Steiermark mit speziellen Themenkampagnen in ganz Österreich und in Deutschland bewirbt.