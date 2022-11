Seit 14 Jahren sorgt das von Andreas Braunendal und Gottfried Reyer geführte Format "Herbstklänge" für durchaus interessanten Kulturgenuss in Straßengel. Die Fangemeinde wird heuer in die Straßengler Halle gebeten, nach dem 11.11. warten nun noch am 18. und 30. November spannende Musik-Acts.