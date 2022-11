Vor eineinhalb Jahren einigte sich der Gratkorner Gemeinderat einstimmig, Gemeinderatssitzungen zu streamen und online einsichtig zu machen. Ein Service, das seit Corona in vielen Gemeinden – etwa in Hart – zur Selbstverständlichkeit gehört. In Gratkorn nicht, hier wurde der Beschluss noch nicht umgesetzt.

Martin Holzer, Gemeinderat der Grünen, reißt nun der Geduldsfaden. Da es kein Anzeichen dafür gebe, dass der einstimmige Beschluss umgesetzt werde, fragt er: "Herrscht Angst vor zu viel Transparenz, zu viel Öffentlichkeit in öffentlichen Gemeinderatssitzungen?" In Gratkorn sei "Teilhabe an der Demokratie scheinbar unerwünscht".

Holzer schickte eine Aufsichtsbeschwerde ab. Und er kündigt an, Sitzungen ab Dezember selbst aufzuzeichnen. Laut Paragraf 58/6 der Gemeindeordnung sei das erlaubt.

Auch Bürgermeister Michael Feldgrill kann sich vorstellen, dass Gemeinderatssitzungen gefilmt werden. "Mir persönlich macht es nichts aus. Das gehört zur Öffentlichkeit" Aber: "Es braucht klare Spielregeln." Diese erhofft man sich bei der zuständigen Landesfachabteilung. Eine Sitzung wurde probehalber auch gefilmt, allerdings hätte eine Fraktion diese entgegen den Abmachungen online veröffentlicht. "Dies sorgte natürlich für Unmut, es wurde emotional diskutiert." Etliche Kollegen im Gemeinderat hätten jedenfalls Bedenken, was eine Liveübertragung (oder eine Veröffentlichung eines Mitschnittes nach der Sitzung) angeht. "Und es gibt auch Gemeindebedienstete, die nicht gefilmt werden möchten."