Diese Nacht hatte es in sich. Zwei Bälle, zahlreiche Veranstaltungen und der Start ins Wochenende – da machten gegen drei Uhr in der Früh die Verkehrspolizei des Bezirkes Graz-Umgebung und der Verkehrsinspektion Graz unterstützt von Technikern der steirischen Landesregierung vielen einen Strich durch die Rechnung, die über die Stränge geschlagen hatten – und trotzdem ins Auto bzw. aufs Zweirad gestiegen waren.

Die Kontrollen fanden laut Christoph Grill, Kontrollinspektor der Landespolizeidirektion Steiermark, "dynamisch" statt, orientierten sich also am Verkehrsaufkommen. "Es wurde aber vor allem am Zentralfriedhof und in der Triesterstraße in Graz Umgebung kontrolliert." Mehrere Streifen waren im Einsatz.

Verkehrskontrollen werden verschärft

Dem Polizeibericht ist zu entnehmen, dass 22 Organmandate ausgestellt, 15 Kennzeichen abgenommen, 42 Alkovortests sowie drei Alkomattests und eine Führerscheinabnahme vorgenommen wurden. Zwei Personen mussten sich für das Fahren ohne Führerschein verantworten. In 18 Fällen kam es zu einer besonderen Überprüfung durch Beamte der steirischen Landesregierung. Insgesamt wurden im Rahmen des Schwerpunktes nicht weniger als 126 Anzeigen aufgenommen.

"Diese Kontrollen stellen einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit dar, sie werden weiterhin bezirksübergreifend stattfinden", so der Einsatzleiter Hauptmann Wolfgang Zitz. Und vor allem jetzt, in der Vorweihnachtszeit und rund um Silvester auch verstärkt durchgeführt. "Uns wäre zwar am liebsten, wir fänden keine Übertretungen", beteuert Kontrollinspektor Grill, "aber der Wunsch ist der Vater des Gedankens. 126 Anzeigen sind nicht nichts - wir wollen durch unsere verstärkte Präsenz Unfälle vermeiden."