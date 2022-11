Gegen 03.45 Uhr wurden Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch zu einem Wohnhaus in die Packer Straße in Lieboch gerufen. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dobl, Lieboch und Tobelbad konnten das Feuer auf der Terrasse rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. „Brand aus“ wurde bereits um 04.30 Uhr vermeldet.