Spatenstich in Premstätten

Amazon investiert 37 Millionen Euro in das Verteilzentrum

In Graz gab es dagegen Widerstände, nun errichtet der US-Konzern Amazon in Premstätten südlich von Graz ein großes Verteilzentrum. Es wird Amazons größter Standort dieser Art in Österreich. Nun gab es den Spatenstich.