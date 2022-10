Der Grazer Garry Guerrier will die Situation der Jugendlichen in dem afrikanischen Land Ghana verbessern. Dort gibt es zwar die Schulpflicht, aber nur knapp die Hälfte schließt die Schule auch ab. Es fehlt vor allem im IT-Bereich, es gibt kaum Laptops und PCs, damit fehlt es an Grundkenntnissen und technischem Verständnis.

„Deshalb bauen wir ein Trainings-Center auf, wo wir eine Basis-Ausbildung anbieten“, berichtet Guerrier, der vor allem Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 28 Jahren helfen möchte. „Dazu zählt die Reparatur von Computern gleich wie Web Design und Programmierung.“

NXP ist Projekt-Partner

Der gebürtige US-Amerikaner, der vor zehn Jahren mit seiner Familie nach Graz auswanderte, hat vor einem halben Jahr den Verein „We/Code Ghana“ gegründet, bei dem er auf sein internationales Netzwerk zurückgreifen kann. Und dieses wiederum verdankt er seiner Musikkarriere, kam er als Produzent doch mit Größen wie George Benson in Kontakt.

Einer der Projekt-Partner ist das Halbleiter-Unternehmen NXP Austria. „Es ist in unserer DNA verankert zu helfen, wenn es im Rahmen unserer Möglichkeiten ist“, so NXP Austria CEO Markus Stäblein. Deshalb hat er nun 18 Laptops als Soforthilfe nach Ghana gebracht.

Weitere Infos, zur Initiative: www.wecodeghana.org.