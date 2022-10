Ein „Galgen“ mitten in St. Radegund? Ein makabrer Faschingsscherz im Herbst? Eine Abschreckung für Wanderinnen und Wanderer? Bloß eine Vorrichtung für die Weihnachtsbeleuchtung? Oder doch eine Vorstufe zur Stadterhebung? Viel wurde in den letzten Wochen in St. Radegund über die beiden neuen Ampelanlagen im Ortszentrum gescherzt, gerätselt und diskutiert. Eingeschaltet sind die beiden Ampeln bei der Engstelle nahe der Kirche auch Wochen nach der Montage noch nicht.