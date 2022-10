Gleich vorweg: Es geht hier nicht allein um die bunte Blütenpracht und den Wahlsieg bei diversen Schönheitswettbewerben. Hier soll vor allem ein durchgehendes Nahrungsangebot für eine Vielzahl an Tieren angeboten werden, gewissermaßen ein Supermarkt für Insekten & Co.

Die Rede ist von sogenannten Wildblumenwiesen. Und wenn am kommenden Donnerstag in Peggau und tags darauf in Lieboch solche Wiesen neu angelegt und eingesät werden, reihen sich die Gemeinden in den Reigen jener Kommunen ein, die auf einen Trend aufspringen, der langsam keimt.