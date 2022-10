Die Lehre als Ausbildungsmodell wird kommenden Freitag in Lieboch in den Mittelpunkt gerückt. Unter dem Motto "Volltreffer Lehre" haben sich die Gemeinden Lieboch, Haselsdorf-Tobelbad, Dobl-Zwaring, St. Josef (Weststeiermark), Lannach, Premstätten und Mooskirchen zusammengetan, um in einer Kooperation mit SOFA Soziale Dienste GmbH Jugendliche, Eltern und Unternehmer zusammenzuführen. Die Mehrzweckhalle Lieboch wird deshalb zum großen Treffpunkt und bietet einen "Lange Nacht der Lehre".