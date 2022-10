Am Freitag gegen 15 Uhr erreichte den Flughafen Graz die Meldung: "Mayday, Mayday, Mayday. Ein Luftfahrzeug befindet sich in einer Notlage und wird in rund 20 Minuten landen."

Es war der Startschuss zur größten Katastrophenübung seit Jahren – 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Einsatzorganisationen probten den Ernstfall. Die Annahme: Der Flug Graz-Frankfurt, durchgeführt von der Fantasie-Fluglinie "Sansiva Airways", ist mit 39 Passagieren und 4 Crew-Mitgliedern an Bord pünktlich um 14.40 Uhr in Graz gestartet – 20 Minuten später meldet sich der Pilot aber mit "Mayday": Das Bremssystem sei defekt, im Flugzeug würde sich Rauch entwickeln, er müsse nach Graz umdrehen. Um 15.20 Uhr versucht das Flugzeug die Notlandung in Graz – doch dabei bricht das linke Hauptfahrwerk ein, das Luftfahrzeug schlittert über die Graspiste und kommt brennend beim Hangar zum Stillstand.

Nach zwei Jahren Pandemie sei eine so große Übung ganz besonders wichtig, meint Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafens Graz: "In den kommenden Wochen werden wir uns gemeinsam mit allen Involvierten der Aufarbeitung widmen, um auch den kleinsten Problemen auf die Spur zu kommen – denn genau das macht den Erfolg einer Übung aus."

Die Ziele der Notfallübung waren dabei vielfältig – großes Augenmerk legte man auf die Kommunikation und Abstimmung, die während der Pandemie eingeschränkt und unpersönlicher war. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche bzw. Einsatzorganisationen auf allen Ebenen sowie Organisationsstrukturen und Abläufe werden durchleuchtet, um gemeinsam Verbesserungen für die Zukunft zu erzielen.

Auch Andreas Weitlaner, Bezirkshauptmann der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, war dabei: "Es war für mich eine interessante Erfahrung." Der nächste Schritt sei eine Nachbetrachtung der Übung: "Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dazu beitragen, dass man in Zukunft auf allfällige Ernstfälle noch besser vorbereitet sein wird", so Weitlaner.

Die Übungsteilnehmerinnen und -Teilnehmer: