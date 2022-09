Ein 65-jähriger Grazer war am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr in Windorf am Ziegelteichweg bei Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs. Der Mann hatte seine Yorkshire-Terrier-Hündin dabei, als plötzlich eine Rottweilerhündin auf sie zulief, sie attackierte und zubiss.

Der Grazer musste wegen Bissverletzungen an der linken Hand ins UKH eingeliefert werden, auch seine Hündin wurde verletzt und zum Tierarzt gebracht.

Die acht Monate alte Rottweilerhündin dürfte aus einem Grundstück, vermutlich durch einen Sprung über den Zaun, entkommen sein.