Große Trauer herrscht in der Weststeiermark um den Komponisten Walter Vaterl, der 1936 in Söding geboren wurde und in Gießenberg in der Gemeinde Mooskirchen sowie in Lieboch lebte und wirkte. Mehr als 100 Kompositionen stammen aus seiner Feder. "Ich komponiere vorwiegend für die Blasmusik, aber auch für Streichorchester, symphonische Blasorchester sowie für kleinere Ensembles", gab er einmal bei einem Interview mit der Kleinen Zeitung einen Einblick.