"Man sollte öfters einen Mutausbruch haben!", zum Beispiel beim Paragleiten am Schöckl. Flotte Sprüche und bunte Motive: Damit macht die Erlebnisregion Graz, bestehend aus den Bezirken Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg, künftig auf die schönsten Fleckerl der Region aufmerksam. Und zwar in Form von 32 Ansichtskarten: Dabei sind etwa das Lipizzanergestüt Piber ("Bestes Pferd im Stall!"), die Grazer Murinsel, das Freilichtmuseum Stübing oder die Stadt Frohnleiten. Touristen aus nah und fern soll so die ganze Region schmackhaft gemacht werden.