Ein 21-Jähriger ging am Samstagabend im Streit mit einem Küchenmesser auf seine Großeltern (beide 63) los. Nachbarn alarmierten die Exekutive. Als die Polizisten am Wohnort bei der Familie in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) eintrafen, wiesen die zwei 63-Jährigen sowohl Schnittverletzungen an der Hand als auch im Gesicht auf. Der Großvater habe versucht, den Enkel aufzuhalten. Die Großeltern wurden zur Behandlung ins LKH Bruck gebracht, sie sind mittlerweile in häuslicher Pflege.