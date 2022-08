Besuch am pur Naturhof

Wie sich Eggersdorfer Bio-Bauern gegen Massentierhaltung stemmen

Hohe CO2-Bilanz und Tierleid: Fleischkonsum steht immer wieder in der Kritik. Ein Hofbesuch am "pur Naturhof" in Eggersdorf - wo man sich darum bemüht, nachhaltiger zu produzieren und Tieren einen natürlichen Freiraum zu bieten.