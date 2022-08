Ein rauschendes und sehr lustiges Fest dürfte es sein, das am heutigen Freitagabend noch in vollem Gange ist, und bei dem die Fans dank Instagram praktisch live dabei sind. Cheyenne Ochsenknecht, die Tochter der deutschen Prominenten-Familie, und ihr Freund Nino Sifkovits, der in Dobl in der Nähe von Graz eine Chianina-Rinderzucht betreibt, haben geheiratet.