Jugendliche hatten es in den letzten Jahren nicht unbedingt leicht: "Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und zugesperrte Lokale haben vieles verhindert, was für die Entwicklung junger Menschen wichtig ist", sagt Nora Arbesleitner, Regionale Jugendmanagerin für den Steirischen Zentralraum. Im von der EU ausgerufenen "Jahr der Jugend" 2022 sollen die Bedürfnisse junger Menschen wieder in den Vordergrund gerückt werden.