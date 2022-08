Kriegen wir einen Platz im Kindergarten oder in der Krippe? Ist genügend Personal da? Solche und ähnliche Fragen stellten sich in den letzten Wochen manche Eltern in Weinitzen und Umgebung. Der Grund: Beim örtlichen Kindergarten (drei Gruppen), der Krippe (zwei Gruppen) und der Ganztagsschule wechselten die Betreiber.