Mit einem "Kleinrüstfahrzeug Allrad mit Bergeausrüstung", im Volksmund auch Pinzgauer genannt, musste ein 48-jähriger Wanderer aus Graz-Umgebung gerettet werden. Er war am Samstag Informationen der Polizei zufolge mit einer Wandergruppe von Frohnleiten nach Semriach unterwegs gewesen, als er im Badlgraben einen epileptischen Anfall erlitt. In weiterer Folge stürzte der Mann und prallte mit dem Kopf am Boden auf.