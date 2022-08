Am 11. Juni um 9 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt eine Geldbörse samt Bargeld, Bankomatkarte und PIN-Code. Im Anschluss behob der Täter in einer Bankfiliale in Fernitz-Mellach einen Bargeldbetrag. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Eine Überwachungskamera filmte den Mann.

Der unbekannte Täter entwendete einem 79-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung eine schwarze Geldbörse mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag, Bankomatkarte samt PIN-Code, E-Card, Führerschein und sonstigen diversen Karten.

Im Anschluss an die Tat behob der Unbekannte um 9.13 Uhr mit der Bankomatkarte des Opfers im Foyer der Raiba Fernitz-Mellach Bargeld. Zweckdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Hausmannstätten unter der Nummer 059-133-6139 oder Polizeinotruf 133 entgegengenommen.