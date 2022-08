Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag wurden in Fernitz-Mellach zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz war auf der L 312 von Fernitz kommend in Richtung Gössendorf von der Straße abgekommen und mit einem Strommast kollidiert. Der Mast stürzte durch Anprall um.