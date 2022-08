Der Petersgrund am Buchkogel in Fernitz-Mellach ist ein idyllisches Wohngebiet. Um die zwei Dutzend Einfamilienhäuser wurden dort in sonniger Hanglage in den letzten Jahrzehnten errichtet. Nun fürchten Bewohnerinnen und Bewohner, dass es mit der Ruhe vorbei sein könnte. Ein exemplarischer Fall in Graz und Umgebung, wo der Baudruck hoch, Grundstücke begehrt und wertvoll sind - zumal im Grünen, wie hier am Rande des Speckgürtels.