Wochenlang fieberten die vier auf diesen Abend hin, und dann ging alles so schnell. Markus Steinrück, Gitarrist der Freaky Friday Jailhouse Gang, einer Band, die seit Jahren in der Region für Funk-Atmosphäre sorgt, berichtet, wie er den Abend in der Stadthalle als Vorband von TOTO erlebt hat.