Für den 75er des "berühmtesten Steirers" am 30. Juli hat das Schwarzenegger-Museum in Thal bei Graz ein ganz besonderes Programm zusammengestellt: Face-Time mit "Arnie", drei Sonderbriefmarken und einen Weltrekordversuch mit "The Austrian Rock" Franz Müllner. Der Eintritt für das Fest wird kostenlos sein.