Nach Einbruchsdiebstählen verstärkte eine Zivilstreife in der Südoststeiermark ihr Augenmerk auf verdächtige Fahrzeuge. Die wurden zwar einer anderen Tätergruppe zugeordnet, doch der Zivilstreife war ein ungarischer Mini-Van aufgefallen. In der Nacht auf Mittwoch wurde dieses Fahrzeug erneut gesichtet. Eine Straßensperre und Haltezeichen missachteten die Verdächtigen und fuhren in Richtung Jennersdorf.