Die Autokolonne schiebt sich langsam durch den Grabengürtel-Tunnel, derzeit eine der größten Staustellen in Graz. Weit flüssiger geht's an diesem Montagmorgen durch den Himmelreichtunnel in Hausmannstätten. Dort, gleich beim Ostportal, hat Franz Lanzl in einem abgedunkelten Raum auf einer Mega-Bildschirmwand sämtliche 21 Tunnelanlagen des steirischen Landesstraßennetzes im Blick. Jetzt ist sie in Betrieb gegangen, die neue Überwachungszentrale des Straßenerhaltungsdienstes (STED), die alle Stückerln spielt.