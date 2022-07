Betrunkener Lenker rammte mit gestohlenem Zustellfahrzeug Hausmauer

Pizza-Zusteller ließ in Graz den Schlüssel im Zustellfahrzeug stecken. Das nutze ein 30-jähriger Rumäne. Während nach dem Fahrzeug gefahndet wurde, krachte er mit einem Promille Alkohol im Blut in Gastgarten und Hausmauer des Cafés Marianne in Judendorf-Straßengel.