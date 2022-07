Jungfamilie mit Waffe verängstigt: "Sicher fühle ich mich nicht mehr"

Ein einschlägig vorbestrafter 28-Jähriger bedrohte in der Nacht auf Dienstag in Gratkorn eine Jungfamilie mit Baby mit dem Umbringen. Die Waffe war täuschend echt. Erst am Mittwoch konnten die Einvernahmen des 28-Jährigen beginnen.